Хольгер Руне в 1/8 финала Australian Open сыграет с Рублевым

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Датский теннисист Хольгер Руне в третьем круге одиночного разряда турнира Australian Open обыграл француза Уго Умбер со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).

В 1/8 финала турнира Руне сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл британца Даниэла Эванса (6:4, 6:2, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Хольгер Руне (Дания, 9) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)