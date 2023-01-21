Хольгер Руне в 1/8 финала Australian Open сыграет с Рублевым
Датский теннисист Хольгер Руне в третьем круге одиночного разряда турнира Australian Open обыграл француза Уго Умбер со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).
В 1/8 финала турнира Руне сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл британца Даниэла Эванса (6:4, 6:2, 6:3).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Хольгер Руне (Дания, 9) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:2, 7:6 (7:5)
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