Халеп обыграла Бузарнеску во втором раунде Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла свою соотечественницу Михаэлу Бузарнеску (6:3, 4:6, 6:2) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 52 минуты. В следущем раунде Халеп сыграет с белоруской Викторией Азаренко.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 7) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 4:6, 6:2

Виктория Голубич (Швейцария) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:4, 7:6(7:3)