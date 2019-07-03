Халеп обыграла Бузарнеску во втором раунде Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла свою соотечественницу Михаэлу Бузарнеску (6:3, 4:6, 6:2) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 52 минуты. В следущем раунде Халеп сыграет с белоруской Викторией Азаренко.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 7) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 4:6, 6:2
Виктория Голубич (Швейцария) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:4, 7:6(7:3)
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