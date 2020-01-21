Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Australian Open одержал волевую победу над испанцем Марио Вилельей Мартинесом — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 53 минты.

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3