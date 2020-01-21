Хачанов вышел во второй круг Australian Open
08:00
Россиянин Карен Хачанов в первом круге Australian Open одержал волевую победу над испанцем Марио Вилельей Мартинесом — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 53 минты.
Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 16) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3
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