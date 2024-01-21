Хачанов выполнил потрясающий твинер в проигранном матче с Синнером на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов исполнил потрясающий твинер в матче четвертого круга Australian Open-2024 с итальянцем Янником Синнером (4:6, 5:7, 3:6).

Россиянин исполнил удар между ног, после которого мяч по высокой траектории перелетел через Синнера и приземлился в углу корта.

В следующем раунде 4-я ракетка мира Синнер сыграет с победителем встречи Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Андрей Рублев (Россия, 5).