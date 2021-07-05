Хачанов впервые пробился в 1/4 финала Уимблдона
17:17
Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Себастьяна Корду (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он пробился в четвертьфинал турнира впервые в своей карьере.
Ранее высшим достижением россиянина на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал Roland Garros в 2019 году.
В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады, который победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:1, 6:3, 7:5).
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