Хачанов впервые пробился в 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Себастьяна Корду (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он пробился в четвертьфинал турнира впервые в своей карьере.

Ранее высшим достижением россиянина на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал Roland Garros в 2019 году.

В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады, который победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:1, 6:3, 7:5).