Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Хачанов впервые пробился в 1/4 финала Уимблдона

17:17
Теги:

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Себастьяна Корду (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Он пробился в четвертьфинал турнира впервые в своей карьере.

Ранее высшим достижением россиянина на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал Roland Garros в 2019 году.

В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады, который победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:1, 6:3, 7:5).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Ибрагимович опубликовал фотографию с Роналдо: «Просто представьте себе»
«Поставили перед фактом, без переговоров». Плотников об уходе из «Магнитки»: драка в самолете, конфликт с Воробьевым, зарплата
Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес сборной России после Евро-2020
«Потеря для всей латвийской нации». Месяц назад он остановил Канаду, а вчера стал жертвой ужасной трагедии
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд