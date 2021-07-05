Бывший теннисист Андрей Чесноков отреагировал на победу Карена Хачанова над американцем Себастьяном Кордой в матче четвертого круга Уимблдона (3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8).

«Потрясающая новость для всех. Хачанов молодец, у него был долгий застой. Не было выдающихся результатов в последнее время. Корда очень хороший и сильный игрок. С каждым матчем он только набирает силы. Для меня он теннисист из топ-20. Это очень хорошо, что Карен его прошел. Если он и дальше так продолжит, то можно говорить о его возвращении. Но Карен должен играть более надежно и ровно, потому что в последнее время было много проигрышей», — сказал Чесноков «СЭ».

В 1/4 финала Хачанов сыграет с Денисом Шаповаловым из Канады.