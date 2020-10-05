Хачанов уступил Джоковичу в 1/8 финала Roland Gaross

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала Roland Gaross в трех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 25 минут. В четвертьфинале турнира Джокович сыграет против победителя пары Роберто Баутиста-Агут — Пабло Карреньо-Буста.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 6:3, 6:3