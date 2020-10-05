Хачанов уступил Джоковичу в 1/8 финала Roland Gaross
19:16
Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала Roland Gaross в трех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 25 минут. В четвертьфинале турнира Джокович сыграет против победителя пары Роберто Баутиста-Агут — Пабло Карреньо-Буста.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 6:3, 6:3
A worthy effort, @karenkhachanov #RolandGarros pic.twitter.com/giyzGofEQQ— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020