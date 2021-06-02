Хачанов проиграл Нишикори во втором раунде Roland Garros
18:43
Японский теннисист Кеи Нишикори в пятисетовом матче победил россиянина Карена Хачанова (4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4) во втором раунде Roland Garros.
Матч продолжался три часа и 58 минут. Следующим соперником Нишкиори станет швейцарец Анри Лааксонен. У россиянина пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брэйкпоинта. У его соперника — ноль эйсов, три двойные и пять успешных брэйкпоинтов.
Следующим соперником Нишкиори станет швейцарец Анри Лааксонен.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кеи Нишикори (Япония) — Карен Хачанов (Россия, 23) — 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4
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