Блинкова и Уотсон проиграли в первом раунде парного турнира Roland Garros
18:07
Российская теннисистка Анна Блинкова и британка Хизер Уотсон проиграли в первом раунде Roland Garros в женском парном разряде. Их победил дуэт Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) — 6:3, 6:2.
Матч продолжался один час и 10 минут. Россиянка и британка сделали два эйса при трех двойных ошибках и двух реализованных брейкпоинтах. У их соперниц ноль эйсов, две двойные и пять успешных брейкпоинтов.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 9) — Анна Блинкова/Хизер Уотсон (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:2
Читайте также
Как Россия играла с Канадой в плей-офф ЧМ: последние три матча — за соперниками, но в целом — равенство
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю