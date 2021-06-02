Блинкова и Уотсон проиграли в первом раунде парного турнира Roland Garros

Российская теннисистка Анна Блинкова и британка Хизер Уотсон проиграли в первом раунде Roland Garros в женском парном разряде. Их победил дуэт Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) — 6:3, 6:2.

Матч продолжался один час и 10 минут. Россиянка и британка сделали два эйса при трех двойных ошибках и двух реализованных брейкпоинтах. У их соперниц ноль эйсов, две двойные и пять успешных брейкпоинтов.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Шэрон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 9) — Анна Блинкова/Хизер Уотсон (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:2