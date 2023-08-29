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Сегодня, 21:42

Хачанов проиграл 89-й ракетке мира и выбыл в первом круге US Open

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Майклу Ммо в первом круге US Open — 2:6, 4:6, 2:6. Матч длился 2 часа 20 минут.

11-я ракетка мира Хачанов за игру сделал 6 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 попыток. У 89-й ракетки мира Ммо — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге американец встретится с победителем матча

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Майкл Ммо (США, WC) — Карен Хачанов (Россия, 11) — 6:2, 6:4, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Карен Хачанов
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