Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что организаторы Уимблдона решили не допускать россиян к участию в турнире.

«Дискриминация по национальному признаку. Русский — значит, не играешь. Что тут скажешь? Турнир английский, а англичане настроены очень жестко. Еще раз: это настоящая дискриминация», — сказал Губерниев «СЭ».

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.