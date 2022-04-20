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«Русский — значит, не играешь». Губерниев раскритиковал решение не допускать россиян к участию в Уимблдоне

Губерниев назвал дискриминацией недопуск россиян на Уимблдон
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Алексей Майшев/Известия

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что организаторы Уимблдона решили не допускать россиян к участию в турнире.

«Дискриминация по национальному признаку. Русский — значит, не играешь. Что тут скажешь? Турнир английский, а англичане настроены очень жестко. Еще раз: это настоящая дискриминация», — сказал Губерниев «СЭ».

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

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