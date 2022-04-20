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«Нас везде сняли». В Госдуме РФ прокомментировали отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Роднина заявила, что смена гражданства у спортсменов возможна
Роман Шишов
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отстранении российских теннисистов от Уимблдона.

В среду, 20 апреля, стало известно, что организаторы турнира приняли решение не допустить россиян к участию.

«Отстранение теннисистов от Уимблдона? Сейчас все делается повально. Нас везде сняли, — цитирует Роднину Sport24. — С Олимпийских игр, с чемпионатов мира. Забирают у России соревнования. Что касается вопроса о смене гражданства, то это к нашим теннисистам. У меня не возникает вопросов по этому поводу. Такое возможно».

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2022-04-20-rodnina-o-nedopuske-rossiyskikh-tennisistov-do-uimbldona-seychas-vse-delayetsya-povalno-nas-vezde-snyali
Ирина Роднина
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