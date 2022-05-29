Греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» эмоционально отреагировал на вопрос журналиста.

На пресс-конференции журналист задал вопрос: «У вас много интересных философских мыслей, которыми вы делитесь в соцсетях. Какой самый главный вопрос в вашей жизни, на который вы ищете ответ прямо сейчас?»

23-летнему греку очень понравился заданный вопрос.

«Боже мой, у вас награда «Вопрос года» от ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов. — Прим. «СЭ»)? — сказал Циципас. — Я могу вручить ее вам прямо сейчас. С вами случалось такое, что вопрос настолько хорош, что вы не можете дать на него ответ? Что ж, я скажу вам, что уважаю «Большую тройку» за то, что они были невероятно последовательны последние несколько лет. Я задал себе вопрос о том, как мне стать лучшим теннисистом? Эти ребята подтолкнули меня к этому. Спрашиваю себя, что я могу привнести в свою жизнь, что в конечном итоге поможет мне достичь большего, сделать больше и добиться большего успеха в моей карьере«.

По словам теннисиста, он каждый день думает о том, в чем может прибавить.

«Я, определенно, улучшил свою диету. Оглядываясь назад, понимаю, что мой рацион, скажем, три или четыре года назад, ничто по сравнению с тем, что у меня есть сейчас. Я очень профессионально отношусь к этому вопросу. Физическая подготовка — это то, в чем я много сомневался. Сколько еще могу напрягаться и доводить свое тело до предела, чтобы чувствовать себя непринужденно на корте, быть в состоянии выдерживать все это давление от продолжительных игр» , — сказал он.

Также Циципас отметил, что важно соблюдать баланс между жизнью и карьерой.

«Думаю, сейчас я лучше контролирую свою жизнь. Не слишком полагаюсь на мнение и вообще на других людей. Ставлю себя немного выше, чем раньше, думаю, это очень помогло», — заявил теннисист.

В третьем круге «Ролан Гаррос» грек победил шведского теннисиста Микаэля Имера (6:2, 6:2, 6:1). В четвертом круге турнира он встретится с датчанином Хольгером Руне.