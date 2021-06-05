Грачева проиграла Костюк в третьем раунде Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку Варвару Грачеву (6:1, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

Игра продолжалась один час и одну минуту. Костюк сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и трех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы два эйса, шесть двойных и ноль успешных брейкпоинтов.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Свентек (Польша).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Марта Костюк (Украина) — Варвара Грачева (Россия) — 6:1, 6:2