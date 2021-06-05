Грачева проиграла Костюк в третьем раунде Roland Garros
16:35
Украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку Варвару Грачеву (6:1, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.
Игра продолжалась один час и одну минуту. Костюк сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и трех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы два эйса, шесть двойных и ноль успешных брейкпоинтов.
В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Свентек (Польша).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Марта Костюк (Украина) — Варвара Грачева (Россия) — 6:1, 6:2
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