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Грачева проиграла Костюк в третьем раунде Roland Garros

16:35
Марта Костюк. Фото Jimmie48 Photography.
Марта Костюк. Фото Jimmie48 Photography.
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Украинская теннисистка Марта Костюк победила россиянку Варвару Грачеву (6:1, 6:2) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

Игра продолжалась один час и одну минуту. Костюк сделала пять эйсов при двух двойных ошибках и трех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы два эйса, шесть двойных и ноль успешных брейкпоинтов.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) — Ига Свентек (Польша).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Марта Костюк (Украина) — Варвара Грачева (Россия) — 6:1, 6:2

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