Веснина и Карацев вышли во второй раунд микста Roland Garros
16:02
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли во второй раунд микста Roland Garros.
В первом круге россияне обыграли пару Габриэла Дабровски/Люк Сэвилл (Канада/Австралия).
Во втором круге Веснина и Карацев сыграют с победителем матча Каролин Гарсия/Николя Маю (Франция) — Николь Меличар/Раджив Рам (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Микст
Парный разряд
Первый круг
Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Габриэла Дабровски/Люк Сэвилл (Канада/Австралия) — 6:4, 6:2
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю