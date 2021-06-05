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Веснина и Карацев вышли во второй раунд микста Roland Garros

16:02
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли во второй раунд микста Roland Garros.

В первом круге россияне обыграли пару Габриэла Дабровски/Люк Сэвилл (Канада/Австралия).

Во втором круге Веснина и Карацев сыграют с победителем матча Каролин Гарсия/Николя Маю (Франция) — Николь Меличар/Раджив Рам (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Первый круг

Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Габриэла Дабровски/Люк Сэвилл (Канада/Австралия) — 6:4, 6:2

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