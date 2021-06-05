Кенин обыграла Пегулу в третьем раунде Roland Garros
16:48
Американская теннисистка София Кенин победила свою соотечественницу Джессику Пегулу (4:6, 6:1, 6:4) в матче третьего раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 56 минут. В следующем раунде соперницей Кенин станет победительница пары Мария Саккари (Греция) — Элизе Мертенс (Бельгия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
София Кенин (США, 4) — Джессика Пегула (США, 28) — 4:6, 6:1, 6:4
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