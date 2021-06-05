Кенин обыграла Пегулу в третьем раунде Roland Garros

Американская теннисистка София Кенин победила свою соотечественницу Джессику Пегулу (4:6, 6:1, 6:4) в матче третьего раунда Roland Garros в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 56 минут. В следующем раунде соперницей Кенин станет победительница пары Мария Саккари (Греция) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

София Кенин (США, 4) — Джессика Пегула (США, 28) — 4:6, 6:1, 6:4