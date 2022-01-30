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Дзюба — о поражение Медведева: «Он еще даст всем»

Артем Дзюба отреагировал на поражение теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии
Иван Шитик
Корреспондент

Российский футболист Артем Дзюба отреагировал на поражение теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии от испанца Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч продолжался 5 часов 24 минуты.

«Обалдеть. Все равно великий, конечно, Надаль. Федерер круче. Но Даня лучший. Думаю, у Даниила огромное будущее. Он еще даст всем. Да, Надаль волевой парень. Но Даня, конечно, зверь. Все равно красава, лучший. Надаль — легенда в любом случае. Да, великий», — сказал Дзюба в Instagram.

Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд.

Артем Дзюба
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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