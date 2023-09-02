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Сегодня, 21:36

Самсонова проиграла Кис в третьем круге US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Мэдисон Кис в третьем круге US Open-2023.

Матч завершился со счетом 7:5, 2:6, 2:6. Продолжительность игры — 2 часа 8 минут.

15-я ракетка мира Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету 17-й ракетки мира Кис 4 эйа, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» 28-летняя американка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 26) — Джессика Пегула (США, 3).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 5:7, 6:2, 6:2

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Людмила Самсонова
Мэдисон Кис
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