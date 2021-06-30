Медведев был удивлен, что ему удалось легко выиграть первые два сета у Штруффа

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом в первом круге Уимблдона (6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

«Я был немного удивлен, что мне удалось так легко выиграть первые два сета. Вот почему турниры «Большого шлема» такие забавные. Я подумал: «Понял, просто оставайся сосредоточенным», а он начал показывать невероятный теннис, и матч развернулся. У нас у обоих было так много возможностей. Этот матч был как американские горки. Я действительно счастлив, что мне удалось отомстить Галле на этом. Я хочу, чтобы все матчи были похожи на эти первые два сета, но на траве нужно быть готовым. До того, как он сломал меня в третьем сете, у него действительно не было возможностей, а потом неожиданно матч стал совершенно другим», — приводит слова Медведева официальный сайт Уимблдона.

Во втором круге Медведев сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой (116-й номер мирового рейтинга) и испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией (75).