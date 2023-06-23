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Сегодня, 13:56

Гамова выразила сомнения, что спортсмены могут быть брутальными

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выразила сомнения, что спортсмены могут быть брутальными.

«Кто самый брутальный спортсмен на мировой арене? Сложно сказать, к спортсменам это неприменимо. Не могут они быть брутальными, сравнить со Стэтхэмом никого не могу. Мы с мужем любим смотреть «Формулу-1», большой теннис. Переживаем всегда за наших теннисистов. В любой ситуации поддерживаем их. Кто лучший российский теннисист на данный момент? Андрей Рублев очень нравится. Как он играет, ведет себя на корте. Никогда не сдается. Он эмоционален и агрессивен. Нравится, как он себя ведет вне корта, как общается, дает интервью. На «Уимблдоне» у него отличные шансы. Желаю всем нашим спортсменам хорошо выступить в Лондоне», — приводит слова Гамова Legalbet.

31 марта организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов. При этом россиянам и белорусам будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://legalbet.ru/news/gamova-sportsmeni-ne-mogut-bit-brutalnimi-ni-kogo-iz/
Волейбол
Теннис
Wimbledon
Екатерина Гамова
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