Гамова выразила сомнения, что спортсмены могут быть брутальными

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выразила сомнения, что спортсмены могут быть брутальными.

«Кто самый брутальный спортсмен на мировой арене? Сложно сказать, к спортсменам это неприменимо. Не могут они быть брутальными, сравнить со Стэтхэмом никого не могу. Мы с мужем любим смотреть «Формулу-1», большой теннис. Переживаем всегда за наших теннисистов. В любой ситуации поддерживаем их. Кто лучший российский теннисист на данный момент? Андрей Рублев очень нравится. Как он играет, ведет себя на корте. Никогда не сдается. Он эмоционален и агрессивен. Нравится, как он себя ведет вне корта, как общается, дает интервью. На «Уимблдоне» у него отличные шансы. Желаю всем нашим спортсменам хорошо выступить в Лондоне», — приводит слова Гамова Legalbet.

31 марта организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов. При этом россиянам и белорусам будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.