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Сегодня, 10:07

Тренер Надаля о Фритце: «Тейлор — перспективный игрок, и он очень опасен на траве»

Тренер Надаля считает, что Фритц очень опасный соперник для испанца на траве
Анна Горшкова
Корреспондент
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Франсиско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о Тейлоре Фритце, сопернике своего подопечного по четвертьфиналу Уимблдона-2022.

«Тейлор — очень перспективный игрок. Сегодня его игра сильно продвинулась вперед, он показал свои лучшие результаты совсем недавно. Сейчас он неплохо бьет по мячу. Раньше у него были проблемы с подвижностью, а теперь он двигается намного лучше, и поэтому его рейтинг вырос. Он очень опасен на траве. У нас должен быть отличный матч», — приводит слова Ройга сайт ATP.

Надаль на стадии 1/8 финала Уимблдона переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов, а Фритц обыграл австралийца Джейсона Каблера.

За выход в полуфинал турнира теннисисты поборются 6 июля.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/roig-nadal-wimbledon-2022-feature
Теннис
Wimbledon
Рафаэль Надаль
Тэйлор Фритц
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