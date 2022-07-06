Тренер Надаля считает, что Фритц очень опасный соперник для испанца на траве

Франсиско Ройг, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о Тейлоре Фритце, сопернике своего подопечного по четвертьфиналу Уимблдона-2022.

«Тейлор — очень перспективный игрок. Сегодня его игра сильно продвинулась вперед, он показал свои лучшие результаты совсем недавно. Сейчас он неплохо бьет по мячу. Раньше у него были проблемы с подвижностью, а теперь он двигается намного лучше, и поэтому его рейтинг вырос. Он очень опасен на траве. У нас должен быть отличный матч», — приводит слова Ройга сайт ATP.

Надаль на стадии 1/8 финала Уимблдона переиграл Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов, а Фритц обыграл австралийца Джейсона Каблера.

За выход в полуфинал турнира теннисисты поборются 6 июля.