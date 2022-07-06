Синнер обратился к Джоковичу: «Насладился битвой. Воспользуюсь опытом и вернусь на тренировочный корт»

Синнер обратился к Джоковичу после поражения от него в четвертьфинале Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к сербу Новаку Джоковичу после поражения от него в четвертьфинале Уимблдона (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).

«Насладился этой битвой. Воспользуюсь этим опытом и вернусь на тренировочный корт, чтобы стать лучше. Поздравляю, Новак. И спасибо всем за потрясающую поддержку в последние несколько недель», — написал Синнер в социальных сетях.

Для серба эта победа стала 26-й подряд на Уимблдоне.

В полуфинале турнира «Большого шлема» Джокович сыграет с представителем Великобритании Кэмероном Норри.