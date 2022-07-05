Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Мария Шарапова не была приглашена на празднование 100-летия центрального корта Уимблдона.

«Конечно, культура отмены будет и на этом уровне. Они же понимают, что будут недовольны присутствием россиян те, кто все это отслеживает. Нам может это быть обидно, мы можем негодовать, но в ближайшее время они продолжат так себя вести. Нам пора привыкнуть. Международные федерации боятся, потому что понимают, что может быть скандал даже из-за видеоролика. Проще перестраховаться и не включать кадры с Шараповой. Все увидят своих спортсменов, кроме России. Всем понятно, что Шарапова была и есть. Она великая теннисистка. Может, когда будет отмечаться следующий юбилей, то там будет по-другому», — сказала Журова «СЭ».

Для празднования 100-летнего юбилея центрального корта Уимблдонского турнира была организована специальная церемония, на которую были приглашены 26 победителей турниров прошлых лет. Но Шараповой среди них не оказалось.

Позже руководство Уимблдона опровергло слухи о том, что победительница турнира в 2004 году Мария Шарапова не была приглашена на празднование столетия центрального корта из-за того, что является россиянкой.