Хенман — о мужском финале Australian Open: «Медведев выйдет на корт с существенным недостатком сил»

Бывшая четвертая ракетка Тим Хенман поделился ожиданиями от финала Australian Open-2024 в мужском разряде между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.

«Медведев потратил много сил, но все равно будет стараться как можно лучше восстановиться и сыграть на высоком уровне. Да, он сделает все возможное, но мне кажется, что он выйдет на корт с существенным недостатком сил», — цитирует Хенмана Tennis365.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии российский теннисист в матче с Александром Зверевым из Германии проиграл первые два сета, однако смог выиграть — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Игра продолжалась 4 часа и 22 минуты. 4-я ракетка мира Синнер в полуфинальном матче обыграл 1-ю ракетку мира Новака Джоковича (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3) за 3 часа и 26 минут.

В общей сложности на турнире итальянский теннисист провел на корте 14 часов, а россиянин около 21 часа.

Финальный матч Australian Open состоится в воскресенье, 28 января. Начало запланировано на 11:30 по московскому времени.