Федерер в пяти сетах победил Миллмэна в третьем круге Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер в третьем круге Australian Open победил местного теннисиста Джона Миллмэна — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа и 7 минут. На решающем тай-бреке Роджер уступал 4:8, но выиграл шесть розыгрышей подряд. Он допустил 82 невынужденные ошибки.

Федерер за право выйти в четвертьфинал поборется с венгром Мартоном Фучовичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Джон Миллмэн (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)