Федерер в пяти сетах победил Миллмэна в третьем круге Australian Open
16:52
Швейцарец Роджер Федерер в третьем круге Australian Open победил местного теннисиста Джона Миллмэна — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 4 часа и 7 минут. На решающем тай-бреке Роджер уступал 4:8, но выиграл шесть розыгрышей подряд. Он допустил 82 невынужденные ошибки.
Федерер за право выйти в четвертьфинал поборется с венгром Мартоном Фучовичем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Джон Миллмэн (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8)
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