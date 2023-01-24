Рыбакина: «Чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым матчем на Australian Open»

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2023.

В ? финала спортсменка обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:2, 6:4.

«Я думаю, что получила весь нужный опыт на Уимблдоне, и он помогает мне сейчас здесь, в Австралии, и я знаю, чего ожидать. Чувствую себя хорошо на корте и просто наслаждаюсь каждым матчем, который я здесь играю.

Я бы сказала, что всегда подавала сильно, но, конечно, когда я начала работать с тренером, мы многое изменили в технике. Так я приобрела еще большую мощь. Это мое оружие на корте, и, конечно, мы стараемся над этим работать. Всегда есть что улучшать», — приводит слова Рыбакиной сайт WTA.

В полуфинале Australian Open Рыбакина встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).