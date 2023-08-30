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Сегодня, 22:30

Елена Остапенко — Элина Аванесян: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Остапенко — Аванесян начнется примерно в 23.30 мск 30 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Элина Аванесян.
Фото AFP

Российская теннисистка Элина Аванесян и представительница Латвии Елена Остапенко сыграют в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 23.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Остапенко — Аванесян.

Остапенко — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и 11 турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). Аванесян — обладательница 4 титулов ITF.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

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Теннис
Элина Аванесян
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