Российская теннисистка Элина Аванесян и представительница Латвии Елена Остапенко сыграют в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 23.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Остапенко — Аванесян.

Остапенко — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и 11 турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). Аванесян — обладательница 4 титулов ITF.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»