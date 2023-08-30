Елена Остапенко — Элина Аванесян: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open
Трансляция матча US Open Остапенко — Аванесян начнется примерно в 23.30 мск 30 августа
Российская теннисистка Элина Аванесян и представительница Латвии Елена Остапенко сыграют в матче 1/32 финала турнира US Open в среду, 30 августа. Начало — 23.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Остапенко — Аванесян.
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