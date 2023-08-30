Пивоварова считает, что Калинская может пройти в 3-й круг US Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о перспективах россиянки Анны Калинской на Открытом чемпионате США.

«Я бы не оставляла без внимания Анну Калинскую, она здорово играет в Штатах, ей подходит покрытие на корте Flashing Meadows. Она обыграла серьезную соперницу в первом круге — Катержину Синякову, есть хороший шанс пройти в третий круг и навязать борьбу Елене Рыбакиной», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

В первом круге российская спортсменка взяла верх над выступающей за Чехию Синяковой в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

30 августа россиянка встретится с румынкой Соран Кырстя.