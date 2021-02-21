Дзюба поддержал Медведева после поражения от Джоковича в финале Australian Open

Футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поддержал теннисиста Даниила Медведева после его поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от серба Новка Джоковича.

Медведев проиграл в трех сетах со счетом 5:7, 2:6, 2:6. У него прервалась 20-матчевая победная серия.

«?Не расстраивайся, все будет нормально. Молодчик все равно, Даня. Мы тобой гордимся, — сказал Дзюба во время трансляции награждения на Australian Open. — Эти поражения — предвестники больших побед. Третья ракетка мира, думаю, ты выиграешь еще свой Большой шлем, надеюсь, не один. Джокович сегодня был очень хорош. Все будет нормально».

Джокович выиграл 18-й турнир серии «Большого шлема» в карьере. По этому показателю он уступает только Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру, который выиграли по 20 турниров.