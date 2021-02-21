Медведев назвал Джоковича, Надаля и Федерера киборгами

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии в трех сетах — 5:7, 2:6, 2:6. После игры он отдал должное первой ракетке мира, а также двум другим игрокам «Большой тройки» — испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.

«Никто не будет спорить, что эти три имени — одни из самых великих в истории тенниса, — приводит слова Медведева пресс-служба Australian Open. — И я говорю только о результатах. Я не говорю о том, как они играют, чего они добились за пределами корта».

«Они добились невероятных высот в теннисе, — добавил россиянин. — Сейчас мне 25 лет. Чтобы выиграть девять титулов на Открытом чемпионате Австралии, мне нужно побеждать каждый раз до 34 лет. Я верю в себя, но не думаю, что это реально. Мы говорим о киборгах от тенниса. В хорошем смысле слова. Они просто потрясают».

Для Джоковича победа стала 18-й на турнирах «Большого шлема» (9 — в Австралии). По этому показателю первая ракетка мира ступает только Федереру и Надалю — по 20 побед у каждого.