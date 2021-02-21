Дзюба и Черышев в пожелали удачи Медведеву в матче с Джоковичем
Футболисты сборной России Артем Дзюба и Денис Черышев в преддверии финального матча на Australian Open пожелали удачи российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
«Очень рад выходу Медведева в финал. Поздравил его с победой и пожелал удачи против Джоковича. Даниле по силам взять титул. Обязательно посмотрю финал и буду болеть за Медведева. Все зависит от психологии и характера. Верим в Даню», — сказал Дзюба.
«Люблю смотреть теннис. Слежу за Данилой Медведевым. Мы знакомы. Он очень приятный парень и отличный теннисист. Желаю Дане показать в финале свою лучшую игру и победить Джоковича», — отметил Черышев.
Финал Australian Open Джокович — Медведев начнется в 11.30 21 февраля. «СЭ» будет вести текстовую трансляцию встречи.
? #НашиПарни обожают теннис. Особенно Дзюба и Черышев. И сегодня со всей страной будут болеть за Данила Медведева в финале Australian Open. #СборнаяРоссии pic.twitter.com/mgfiYFIY7W— Сборная России (@TeamRussia) February 21, 2021
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