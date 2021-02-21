Рублев считает, что Медведев способен победить Джоковича в финале Australian Open
10:44
Российский теннисист Андрей Рублев 21 февраля поделился ожиданиями от финала Australian Open Даниил Медведев — Новак Джокович.
«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих: и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», — цитирует ТАСС Рублева.
Финал Australian Open состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 11.30 (мск).
Онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале Australian Open — здесь
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю