Рублев считает, что Медведев способен победить Джоковича в финале Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев 21 февраля поделился ожиданиями от финала Australian Open Даниил Медведев — Новак Джокович.

«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих: и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», — цитирует ТАСС Рублева.

Финал Australian Open состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 11.30 (мск).

Онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале Australian Open — здесь