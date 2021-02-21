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Рублев считает, что Медведев способен победить Джоковича в финале Australian Open

10:44
Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев. Фото AFP
Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев 21 февраля поделился ожиданиями от финала Australian Open Даниил Медведев — Новак Джокович.

«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих: и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», — цитирует ТАСС Рублева.

Финал Australian Open состоится сегодня, 21 февраля. Начало — в 11.30 (мск).

Онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале Australian Open — здесь

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10755169

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