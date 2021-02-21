Додиг и Полашек стали победителями Australian Open в парном мужском разряде

Хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек стали победителями Australian Open в парном мужском разряде.

В финале они обыграли американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери — 6:3, 6:4.

Для Додига эта победа стала второй на турнирах «Большого шлема» в парном разряде — в 2015 году он выигрывал Roland Garros в паре с бразильцем Марселу Мело. Полашек впервые стал победителем турнира «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Финал

Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 9) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 5) — 6:3, 6:4