Джокович вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», где сыграет против Шварцмана

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Словении Альяжа Бедене в третьем круге «Ролан Гаррос».

Мат продолжался 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Сербский теннисист девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Бедене — 4 эйса, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:3, 6:2