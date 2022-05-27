Джокович вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», где сыграет против Шварцмана
Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл представителя Словении Альяжа Бедене в третьем круге «Ролан Гаррос».
Мат продолжался 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:2.
Сербский теннисист девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Бедене — 4 эйса, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертом круге «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 6:3, 6:2
Новости