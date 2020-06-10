Джокович рассматривает возможность пропустить US Open

Сербский теннисист Новак Джокович дал понять, что он может пропустить US Open.

«Большинство игроков, с которыми с общался, довольно негативно относятся к перспективе поехать туда, — цитирует серба АР. — Для меня, скорее всего, при нынешней ситуации, сезон продолжится на грунте в начале сентября».

На данный момент старт US Open намечен на 31 августа. Ассоциация тенниса США на следующей неделе должна принять решение о его проведении. При этом теннисистам нужно будет пробыть 14 дней на карантине после прибытия в страну. Также из-за ситуации с коронавирусом ограничен доступ к кортам.

Ранее на сентябрь был перенесен старт Roland Garros.