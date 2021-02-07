Джокович рассказал о своем отношении к Кирьосу

Сербский теннисист Новак Джокович перед стартом Australian Open высказался о местном теннисисте Нике Кирьосе. Первую ракетку мира попросили прокомментировать слова австралийца, который назвал серба «тупицей» за критику организации карантина в Австралии.

«Кирьос чрезвычайно талантлив на корте. Это важно для мира спорта, но вне корта я не уважаю его», — цитирует Джокович Mundo Deportivo.

Напомним, до старта Australian Open участникам пришлось провести в гостиничных номерах в Мельбурне две недели в полной изоляции. Это вызвало недовольство многих теннисистов, а Джокович был одним из самых активных из них.