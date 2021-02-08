Павлюченкова уступила Осаке в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Australian Open уступила японке Наоми Осаке со счетом 1:6, 2:6.

Встреча длилась 1 час 10 минут. Россиянка сделала один эйс и совершила одну двойную ошибку. На счету третьей ракетки мира одна подача навылет.

Во втором круге Осака встретится с победительницей матча Полона Херцог (Словакия) — Каролин Гарсия (Франция).