Чакветадзе считает Медведева фаворитом в случае матча с Рублевым на Australian Open

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась своим мнением с «СЭ» по поводу предстоящего турнира Australian Open и высказалась о шансах российских теннисистов в нем.

«Не объяснить даже словами, насколько для ребят сейчас важен этот турнир, потому что с учетом ковида очень много изменений в расписании, карантин. Много нужно было пережить, чтобы попасть на Australian Open, и наконец-то он начинается уже в понедельник», — сказала Чакветадзе «СЭ».

По мнению Чакветадзе, у спортсменом будут сложности, особенно в плане психологии. Она считает, что в первых кругах не стоит рассчитывать на легкие матчи, скорее всего, они пройдут через борьбу.

«Сейчас как раз и отмечают, что Рублев очень легко выигрывал на командном турнире, но будут определенные сложности, потому что турнир очень ответственный. Если Медведев схлестнется с Андреем, так как они находятся в одной части сетки, то больше шансов у Даниила. Он выше по рейтингу, по игре, и по счету личных встреч преимущество у Медведева. Но по ходу турнира все может измениться: форму можно как потерять, так и приобрести. Предугадывать такие вещи — неблагодарное дело», — сказала «СЭ» Чакветадзе.

Australian Open-2021 пройдет с 8 по 21 февраля. Матчи пройдут на кортах «Мельбурн-парка». Призовой фонд — 55,2 миллиона долларов.