Джокович рассказал о результатах МРТ
16:14
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о результатах МРТ поврежденного бедра.
«Я спросил Джоковича, может ли он сказать, как увеличился надрыв мышцы с того момента, как он был зафиксирован. Джокович сказал, что он увеличился с 17 мм до 25 мм», — написал вTwitter журналист Марк Макгоуэн.
О травме Джокович рассказал после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем.
Серб одержал уже девятую победу на Открытом чемпионате Австралии, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.
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