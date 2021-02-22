Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о результатах МРТ поврежденного бедра.

«Я спросил Джоковича, может ли он сказать, как увеличился надрыв мышцы с того момента, как он был зафиксирован. Джокович сказал, что он увеличился с 17 мм до 25 мм», — написал вTwitter журналист Марк Макгоуэн.

О травме Джокович рассказал после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем.

Серб одержал уже девятую победу на Открытом чемпионате Австралии, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.