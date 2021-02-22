Джоковичу на восстановление после травмы потребуется около месяца

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу потребуется почти месяц на восстановление после надрыва мышцы бедра, сообщает Sportklub.rs

Сербский теннисист пожаловался на повреждение еще после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Однако травма не помешала Джоковичу дойти до финала соревнований, где он в трех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.

Сербский теннисист, вероятно, не выступит на турнире в Дубае, который стартует 14 марта.