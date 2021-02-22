Джоковичу на восстановление после травмы потребуется около месяца
20:51
Первой ракетке мира Новаку Джоковичу потребуется почти месяц на восстановление после надрыва мышцы бедра, сообщает Sportklub.rs
Сербский теннисист пожаловался на повреждение еще после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Однако травма не помешала Джоковичу дойти до финала соревнований, где он в трех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.
Сербский теннисист, вероятно, не выступит на турнире в Дубае, который стартует 14 марта.
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