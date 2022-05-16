Джокович рассказал, как относится к идее бойкотировать «Уимблдон» из-за отстранения россиян

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Спортмены здесь для того, чтобы заниматься спортом. Если мы отстраняем их только потому, что они представляют определенную страну — это будет плохое решение.

Нам нужна связь с Уимблдоном. Я не участвую в переговорах, как 10 лет назад, и я не говорил с представителями Уимблдона, но мне сказали, что они очень строги», — приводит слова Джоковича Tennis.com.

Также серб рассказал о своем отношении к возможному бойкоту турнира.

«Бойкот — очень агрессивная вещь, так что должны быть решения гораздо лучше».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в «Уимблдоне». Турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.