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Сегодня, 21:51

ATP не лишит рейтинговых очков турниры в Великобритании

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не будет лишать рейтинговых очков турниры в Великобритании.

«Правление ATP после долгих консультаций с советом игроков и советом турниров приняло решение, что турниры в Лондоне и Истбурне пройдут в обычном режиме, будет разыграно обычное количество рейтинговых очков», — приводит заявление РИА Новости Спорт со ссылкой на Reuters.

Отметим, что ATP сообщила, что примет решение относительно «Уимблдона» позднее.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в «Уимблдоне». Турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220516/uimbldon-1788907774.html
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