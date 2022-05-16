ATP не лишит рейтинговых очков турниры в Великобритании

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не будет лишать рейтинговых очков турниры в Великобритании.

«Правление ATP после долгих консультаций с советом игроков и советом турниров приняло решение, что турниры в Лондоне и Истбурне пройдут в обычном режиме, будет разыграно обычное количество рейтинговых очков», — приводит заявление РИА Новости Спорт со ссылкой на Reuters.

Отметим, что ATP сообщила, что примет решение относительно «Уимблдона» позднее.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в «Уимблдоне». Турнир в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.