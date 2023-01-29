Джокович признался, что 10-я победа на Australian Open стала самой важной в его карьере

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу на Australian Open. Это 10-я победа спортсмена на турнире в Австралии.

В финальном матче Джокович со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвертую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

«Меня растрогали слова Циципаса. Очень ценю это. На корте мы соперники, но это не значит, что мы не должны уважать друг друга. Поздравляю с прекрасным турниром, с этой битвой. Это точно не последний финал ТБШ для тебя. Команда Циципаса, вы много времени тратите, чтобы сделать Стефаноса лучшим человеком и игроком. А ты такой — во многих смыслах», — сказал Джокович после матча.

Он отметил, что этот турнир стал самым сложным в его жизни и самым важным. Джокович поблагодарил всех за организацию турнира.

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. У него 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».