Джокович одержал 350-ю победу на «Больших шлемах» — больше только у Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Джорданом Томпсоном из Австралии во втором круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:4), 7:5.

Помимо этого, 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» продлил выигрышную серию на Уимблдоне до 30 матчей.

Таким образом, 36-летний теннисист одержал 350-ю победу на турнирах «Большого шлема». Джокович стал вторым игроком в истории мужского тенниса с таким достижением. Он уступает лишь Роджеру Федереру (369). У Рафаэля Надаля — 314 побед.

Среди женщин 367 побед на турнирах «Большого шлема» одержала Серена Уильямс. Мартина Навратилова и Крис Эверт победили в 306 и 299 матчах, соответственно.