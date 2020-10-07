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Джокович обыграл Карреньо Бусту и вышел в полуфинал Roland Garros

22:49
Новак Джокович. Фото Roland Garros.
Новак Джокович. Фото Roland Garros.
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Сербский теннисист Новак Джокович пробился в полуфинал Roland Garros. В матче 1/4 финала он обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (4:6, 6:2, 6:3, 6:4).

Матч продолжался три часа и 13 минут. В 1/2 финала серб сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублева (7:5, 6:2, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 17) — 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

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