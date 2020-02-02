Джокович обошел Серену Уильямс по числу трофеев Australian Open

Серб Новак Джокович вышел на второе место по числу победных титулов на Australian Open. Сегодня он завовевал свой восьмой трофей, обыграв в пятисетовом матче Доминика Тима — 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Джокович по трофеям обошел американку Серену Уильямс, на счету которой семь титулов Australian Open в женском разряде. Лидирует же Маргарет Корт, которая в период с 1960 по 1973 год выиграла 11 трофеев из 14.