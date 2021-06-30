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Дьяченко проиграла Радукану и вылетела с Уимблдона

20:48
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пройти во второй круг Уимблдона.

В первом круге она проиграла Эмме Радукану из Великобритании со счетом 6:7 (4:7), 0:6. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 7:6 (7:4), 6:0

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