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Звонарева проиграла Свентек во втором раунде Уимблдона

20:47
Ига Свентек. Фото Twitter
Ига Свентек. Фото Twitter
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Польская теннисистка Ига Свентек победила россиянку Веру Звонареву (6:1, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и четыре минуты. Свентек сделала четыре эйса при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы один эйс, две двойные и один успешный брейкпоинт.

В следующем раунде полячка сыграет с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 7) — Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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