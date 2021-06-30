Звонарева проиграла Свентек во втором раунде Уимблдона
20:47
Польская теннисистка Ига Свентек победила россиянку Веру Звонареву (6:1, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и четыре минуты. Свентек сделала четыре эйса при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейкпоинтах. У ее соперницы один эйс, две двойные и один успешный брейкпоинт.
В следующем раунде полячка сыграет с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Петра Мартич (Хорватия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 7) — Вера Звонарева (Россия) — 6:1, 6:3
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