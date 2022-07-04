Дмитриева — о штрафе организаторов Уимблдона: «Для англичан этот миллион — ерунда»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение женской теннисной ассоциации (WTA) оштрафовать организаторов Уимблдона на 1 миллион долларов за недопуск российских и белорусских теннисисток.

«WTA еще раз проявила свое отношение к решению, которое принял Уимблдон. По-моему, он сам убедился в том, что отсутствие российских теннисисток резко ухудшило состав участниц турнира. Хотя ничего особенного они из себя пока не представляют, но все равно это было бы интересно. Думаю, для англичан этот миллион — ерунда. Это чисто символически», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В апреле организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования теннисистов из России и Белоруссии. Также российским и белорусским теннисистам запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). В мае АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать россиян и белорусов.