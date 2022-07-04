Алькарас обратился к Синнеру после поражения в четвертом круге Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к итальянцу Яннику Синнеру после поражения в четвертом круге Уимблдона.

«Янник играл лучше и заслужил это. Желаю удачи в оставшейся части турнира, Янник! Я вернусь домой, чтобы поработать, прибавить и получить возможность насладиться такими моментами, как этот», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

3 июля, испанец проиграл Синнеру со счетом 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6 в четвертом круге Уимблдона. Для итальянца это второй Уимблдон в карьере. В 2021 году итальянец проиграл в первом круге.

В четвертьфинале турнира 20-летний Синнер сыграет с Новаком Джоковичем.